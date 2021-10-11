Пекин, 11 октября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Китайский центр обмена онлайн-платежами NetsUnion и гигант карточных платежей China UnionPay сообщили в общей сложности о более чем 10 трлн юаней (около $1,55 трлн) онлайн-платежей, сделанных во время недельного празднования Дня образования КНР, побив рекорды прошлого года по среднесуточной сумме транзакций и количеству транзакций, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Nets Union обработал более 14 млрд транзакций на общую сумму 7,6 трлн юаней, свидетельствуют данные платформы. Среднесуточное количество транзакций увеличилось на 20,06%, а среднесуточная сумма транзакций увеличилась на 20,02%.

Среднесуточное количество транзакций, совершаемых в секторе общественного питания, выросло почти на 70% по сравнению с предыдущим годом, в то время как среднесуточная сумма транзакций в бизнесе кинотеатров увеличилась более чем на 60% в годовом исчислении.

Как показывают данные, расходы на отдых были в основном сосредоточены в сферах питания, проживания, транспорта, осмотра достопримечательностей, развлечениях и шопинга.