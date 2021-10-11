Китайцы совершили рекордное количество онлайн-платежей на праздники
Пекин, 11 октября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Китайский центр обмена онлайн-платежами NetsUnion и гигант карточных платежей China UnionPay сообщили в общей сложности о более чем 10 трлн юаней (около $1,55 трлн) онлайн-платежей, сделанных во время недельного празднования Дня образования КНР, побив рекорды прошлого года по среднесуточной сумме транзакций и количеству транзакций, сообщает агентство Синьхуа.
Nets Union обработал более 14 млрд транзакций на общую сумму 7,6 трлн юаней, свидетельствуют данные платформы. Среднесуточное количество транзакций увеличилось на 20,06%, а среднесуточная сумма транзакций увеличилась на 20,02%.
Среднесуточное количество транзакций, совершаемых в секторе общественного питания, выросло почти на 70% по сравнению с предыдущим годом, в то время как среднесуточная сумма транзакций в бизнесе кинотеатров увеличилась более чем на 60% в годовом исчислении.
Как показывают данные, расходы на отдых были в основном сосредоточены в сферах питания, проживания, транспорта, осмотра достопримечательностей, развлечениях и шопинга.