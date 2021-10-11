Пекин, 11 октября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Китай оставался крупнейшим рынком импорта Германии в августе, сообщило Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) в пятницу со ссылкой на предварительные данные. Объем товаров, закупленных Германией у Китая, увеличился на 20,4% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

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Стоимость импорта немецких товаров из Китая достигла 11,4 млрд евро ($13,2 млрд), в то время как общий объем импорта страны вырос до 93,8 млрд евро в августе, увеличившись на 3,5% в месячном исчислении и на 18,1% в годовом исчислении, согласно данным Destatis. Объем немецкого экспорта в Китай вырос на 4,4% в годовом исчислении до 7,6 млрд евро.

Хотя общий объем экспорта все еще был выше прошлогоднего уровня, немецкий экспорт в августе сократился на 1,2% в месячном исчислении до 104,4 млрд евро, согласно данным Destatis.