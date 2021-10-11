Пекин, 11 октября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, большая часть товаров капитального назначения, отслеживаемых правительством Китая, прибавила в цене в конце сентября по сравнению с серединой сентября, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, контролируемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 32 выросли в цене за этот период, 15 подешевели, в то время как цены на три позиции остались неизменными.

Цены на свиней упали на 10,5% в конце сентября по сравнению с серединой сентября. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 регионе провинциального уровня по всему Китаю.