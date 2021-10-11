Пекин, 11 октября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Китай значительно повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо, начиная с 10 октября, заявил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

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По данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC), цена на бензин вырастет на 345 юаней (около $53,4) за тонну, в то время как цена на дизельное топливо вырастет на 330 юаней. Международные цены на сырую нефть все еще могут вырасти в краткосрочной перспективе при поддержке глобального экономического роста и растущего спроса, говорится в сообщении NDRC.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, если международные цены на сырую нефть меняются более чем на 50 юаней за тонну и остаются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, в Китае будут соответствующим образом скорректированы.