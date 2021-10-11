Калгари, Канада, 11 октября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате стрельбы в городе Калгари в канадской провинции Альберта. Об этом 11 октября сообщает телеканал CTV.

Стрельба

Инцидент произошёл ночью, около 2:40 по местному времени возле ночного клуба Junction Underground. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили возле клуба раненого мужчину возрастом около 30 лет, состояние его было тяжёлым. Пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Одновременно с этим происшествием в одно из медучреждений города обратился мужчина с огнестрельными ранениями. В ходе предварительного расследования удалось установить, что эти два случая могут быть связаны. Состояние второго пострадавшего оценивается как тяжёлое, но опасности для жизни нет.

В настоящее время идёт расследование произошедшего. Сотрудники полиции ищут свидетелей инцидента, устанавливается личность погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую устроили неизвестные в канадском Торонто. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое получили ранения.