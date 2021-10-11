Пекин, 11 октября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Управление государственных резервов Китая выпустило 9 октября в общей сложности 150 000 тонн меди, алюминия и цинка из национальных резервов, чтобы облегчить бремя для бизнеса в связи с ростом цен на сырье, сообщает агентство Синьхуа.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Обжиг посуды из меди

Национальное управление продовольственных и стратегических резервов заявило, что оно усилит мониторинг цен на сырьевые товары и организует последующее высвобождение национальных резервов.

С начала этого года оптовые цены на сырьевые товары выросли из-за таких факторов, как распространение COVID-19 за рубежом и дисбаланс в спросе и предложении, что оказывает давление на средние и малые фирмы.

Это уже четвертая партия выпуска резервов на рынок. Ранее Китай выпустил в общей сложности 420 000 тонн меди, алюминия и цинка для поддержания рыночного порядка.