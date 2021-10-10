Пекин, 11 октября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Китайская China Post Group Corporation сообщила о быстром росте прибыли в течение первых восьми месяцев года, сказал председатель группы Лю Айли, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

Государственный поставщик почтовых услуг увеличил свою прибыль на 21,94% в годовом исчислении в период с января по август, что является новым максимумом за пять лет, сказал Лю в своем послании ко Всемирному дню почты. Это событие отмечается каждый год 9 октября. Выручка компании выросла на 9,37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил Лю.

За прошедший год почтовый гигант реализовал трехлетний план действий по перепрофилированию государственного предприятия, развернув меры по совершенствованию корпоративного управления и рыночных механизмов работы, повышению качества услуг и расширению оборота в сельской местности.

Двигаясь вперед, компания планирует продолжить углубление реформ в своих услугах экспресс-доставки и логистики, одновременно создавая комплексную платформу, предоставляющую множество услуг, таких как электронная коммерция, доставка и финансы.