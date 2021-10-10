Москва, 11 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Свежеиспечённая компания «Белое золото», владельцами которой являются фирмы из дивизиона госкорпорации «Ростех» и холдинга «Селигдар», в ходе аукциона получила право разработки месторождения золота в Якутии. Стартовавшие с 2,21 млрд рублей торги финишировали на отметке 7,735 млрд рублей, передает ИА REGNUM со ссылкой на данные Роснедр.

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Право разработки участка Кючус в течение 27 лет получила компания, созданная за три месяца до тендера — 16 июля 2021 года.

Помимо ООО «Белое золото», в борьбе за федеральный лот принимали участие пять компаний, включая представителя горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Атомредметзолото».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владельцами фирмы «Белое золото» являются ООО «Управление золотыми активами» с долей 66,7% и ООО «РТ-Развитие бизнеса» — 33,3%. Для Ростеха это будет не первый золотой актив. Госкорпорация также имеет 35% в компании «Техсервис», занимающейся разработкой участка в Иркутской области.

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