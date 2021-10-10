Пекин, 11 октября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Машиностроительная промышленность Китая сохранила устойчивый рост в течение первых восьми месяцев года, зарегистрировав двузначный рост выручки, прибыли и добавленной стоимости, показали официальные данные, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

Цех Иркутского завода тяжелого машиностроения им. Куйбышева. 1942

Совокупный операционный доход компаний сектора составил 16,49 трлн юаней (около $2,55 трлн) с января по август, увеличившись на 21,5% в годовом исчислении, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

За этот период общая прибыль компаний выросла на 16,4% по сравнению с прошлым годом и составила 980 млрд юаней, сообщило министерство. В период с января по август добавленная стоимость машиностроительной промышленности Китая выросла на 16,2% в годовом исчислении, что на 3,1 процентного пункта выше общего роста промышленного сектора Китая.