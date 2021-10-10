Китайские домохозяйства увеличили свои расходы на праздники
Пекин, 11 октября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Расходы домашних хозяйств Китая сохраняли стабильный рост во время празднования Дня образования КНР, поскольку потребление услуг продолжало расти, показали данные налоговых органов, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.
Среднесуточная выручка от продаж оптовых и розничных торговцев в стране выросла на 9,9% в годовом исчислении и на 25,4% с 2019 года во время праздников, длившихся с 1 по 7 октября, согласно данным счета-фактуры с добавленной стоимостью, опубликованным Государственной налоговой администрацией КНР. За семидневный отпуск выручка от продаж супермаркетов и круглосуточных магазинов увеличилась на 12,9% и 3,8% по сравнению с прошлым годом соответственно.
Онлайн-сервисы продолжали расширяться в праздничные дни, так как выручка от продаж повседневных услуг, поддерживаемых Интернетом, выросла на 28,5% в годовом исчислении и на 29,5% по сравнению с уровнем 2019 года. В частности, услуги по доставке продуктов питания значительно увеличились в годовом исчислении на 30,2%
Налоговые данные также показали, что выручка от продаж услуг, связанных с культурой и искусством, выросла на 51,6% в годовом исчислении. Известный в Китае как «золотая неделя», праздник Дня образования КНР обычно является пиковым сезоном покупок, так как люди путешествуют и воссоединяются с членами семьи на это время.