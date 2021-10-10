Пекин, 11 октября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Расходы домашних хозяйств Китая сохраняли стабильный рост во время празднования Дня образования КНР, поскольку потребление услуг продолжало расти, показали данные налоговых органов, сообщает 10 октября агентство Синьхуа.

В Китае

Среднесуточная выручка от продаж оптовых и розничных торговцев в стране выросла на 9,9% в годовом исчислении и на 25,4% с 2019 года во время праздников, длившихся с 1 по 7 октября, согласно данным счета-фактуры с добавленной стоимостью, опубликованным Государственной налоговой администрацией КНР. За семидневный отпуск выручка от продаж супермаркетов и круглосуточных магазинов увеличилась на 12,9% и 3,8% по сравнению с прошлым годом соответственно.

Онлайн-сервисы продолжали расширяться в праздничные дни, так как выручка от продаж повседневных услуг, поддерживаемых Интернетом, выросла на 28,5% в годовом исчислении и на 29,5% по сравнению с уровнем 2019 года. В частности, услуги по доставке продуктов питания значительно увеличились в годовом исчислении на 30,2%

Налоговые данные также показали, что выручка от продаж услуг, связанных с культурой и искусством, выросла на 51,6% в годовом исчислении. Известный в Китае как «золотая неделя», праздник Дня образования КНР обычно является пиковым сезоном покупок, так как люди путешествуют и воссоединяются с членами семьи на это время.