Пекин, 11 октября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Рынок беспроводных наушников в Китае зафиксировал рост поставок в первой половине этого года, свидетельствуют данные недавнего отраслевого отчета, передает 10 октября агентство Синьхуа.

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Согласно отчету международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), с января по июнь в стране было отгружено около 54 млн единиц беспроводных наушников, что на 26,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. IDC объяснила быстрое расширение рынка появлением новых функций и снижением цен на такие продукты.

В частности, поставки действительно беспроводных наушников достигли примерно 36 млн единиц, что на 32,1% больше, чем годом ранее. Темпы роста были самыми высокими среди всех типов беспроводных наушников за этот период, говорится в отчете.