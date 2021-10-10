Пекин, 11 октября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Тестовые мероприятия будут проведены перед Зимними Олимпийскими и Параолимпийскими играми в Пекине 2022 года, и некоторые из них могут быть открыты для зрителей, подтвердили организаторы, сообщает агентство Синьхуа.

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С 5 октября по 31 декабря будет организовано 10 международных соревнований, три тренировочные недели и два внутренних испытания для тестирования всех элементов Игр в трех зонах соревнований в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

Мероприятия будут охватывать конькобежный спорт, скелетон, санный спорт, фигурное катание, конькобежный спорт на шорт-треке, керлинг, керлинг на инвалидных колясках, бобслей, хоккей на льду, ски-кросс фристайл, сноуборд-кросс, лыжное двоеборье и биатлон, среди которых соревнования по керлингу и хоккею с шайбой будут ограничены лишь китайскими спортсменами.

По оценкам организаторов, на этих тестовых соревнованиях ожидается около 2000 зарубежных спортсменов, должностных лиц команд, технических специалистов, а также персонала, занимающегося хронометражем и подсчетом очков, и по прибытии в Китай они будут находиться под управлением по замкнутому циклу с индивидуальной политикой для разных мест.

В прошлом зимнем сезоне были проведены тестовые мероприятия для изучения мест и объектов, операций и реагирования на чрезвычайные ситуации, с проведением брифингов для замечаний и предложений международных экспертов.