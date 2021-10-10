Нью-Йорк, США, 11 октября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. К проекту анимационного сериала «Звёздный путь: Вундеркинды» (Star Trek: Prodigy) присоединилась актриса Джамила Джамил. Об этом 10 октября сообщил портал Comicbook.

Цитата из х/ф «Звёздный путь». Реж. Николас Мейер. 1980-е. США Космические войска

Зрители знают Джамил по сериалу «В лучшем мире», она также озвучила персонажа Рокси в анимационном шоу «Мир юрского периода: Меловой лагерь» (Jurassic World Camp Cretaceous). Кроме Джамил в проекте «Звёздный путь: Вундеркинд» поучаствуют Давид Диггс («Гамильтон») и Джейсон Александер («Сайнфелд», «Горбун из Нотр-Дама»).

Первую серию «Звёздный путь: Вундеркинд» потоковый сервис Paramount Plus покажет 28 октября 2021 года. Сюжет анимационного шоу расскажет о приключениях подростков, которые найдут заброшенный космический корабль и отправятся на нём исследовать космос.