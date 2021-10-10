Москва, 11 октября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Переговоры с нынешним руководством Украины назвал бессмысленными и даже вредными зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Статья политика была опубликована 11 октября в издании «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По мнению Медведева, во главе Украины в настоящее время стоят «невежественные и необязательные люди», постоянно меняющие свою позицию по желанию заокеанских хозяев и в угоду политической конъюнктуры. Как поясняет Медведев, в политике возможны компромиссы и отступления от уже намеченной линии, но не в такой степени, когда уже согласованная позиция резко меняется на прямо противоположную.

«А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», — поясняет зампред Совбеза РФ.

Подобным партнёрам, соревнующимся, по словам Медведева, в «постоянной брехне» не может быть доверия. Поэтому переговоры с ними не имеют смысла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не будет обсуждать с Украиной вопрос о принадлежности Крыма.