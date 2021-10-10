Тяньцзинь, Китай, 11 октября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Китайские исследователи из Тяньцзиньского университета разработали мягкого робота из одного материала с возможностью свободного движения, используя технологию 4D-печати, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США Роботы

Робот может стабильно передвигаться, а его скорость и направление можно регулировать, изменяя его форму и размер. Интеллектуальное отзывчивое поведение робота представляет собой машинное восприятие, основанное на искусственном интеллекте. Результаты исследования были опубликованы в журнале Matter издательства Cell Press.

Объединяя процесс 3D-печати, интеллектуальные материалы, математическое моделирование и алгоритмы машинного обучения, глобальные исследователи создают 3D-объекты, которые могут реагировать на внешние раздражители, трансформируясь с течением времени, тем самым добавляя четвертое измерение.

Исследовательская группа разработала интеллектуального мягкого робота с восприятием и адаптивностью путем обработки жидкокристаллических эластомеров с помощью 4D-печати.

«Мягкий робот может адаптироваться к различным неструктурированным средам и более безопасно взаимодействовать с людьми», — сказал руководитель группы и профессор Школы материаловедения и инженерии Тяньцзиньского университета Фэн Вэй.

Благодаря восприятию тепла робот может самостоятельно изменять свою форму и регулировать скорость и направление движения. Его способность автономно контролировать направление движения приводит к тактильному восприятию, подобному насекомому с парой антенн, что помогает ему обнаруживать препятствия на дороге впереди и реагировать соответствующим образом, например, преодолевать или обходить препятствия в зависимости от их высоты.

«Когда робот помещается на наклонную нагревательную пластину под определенным углом, он может сворачиваться автономно. Весь процесс управления этим мягким роботом автоматизирован, и он может выполнять задачи без контроля со стороны человека» — сказал Фэн.

Робот может нести груз, в 40 раз превышающий его собственный вес, и имеет широкие перспективы применения в грузоперевозках и интеллектуальных исследованиях в экстремальных условиях высоких температур.