В Китае создан уникальный «мягкий» 4D-робот
Тяньцзинь, Китай, 11 октября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. Китайские исследователи из Тяньцзиньского университета разработали мягкого робота из одного материала с возможностью свободного движения, используя технологию 4D-печати, сообщает агентство Синьхуа.
Робот может стабильно передвигаться, а его скорость и направление можно регулировать, изменяя его форму и размер. Интеллектуальное отзывчивое поведение робота представляет собой машинное восприятие, основанное на искусственном интеллекте. Результаты исследования были опубликованы в журнале Matter издательства Cell Press.
Объединяя процесс 3D-печати, интеллектуальные материалы, математическое моделирование и алгоритмы машинного обучения, глобальные исследователи создают 3D-объекты, которые могут реагировать на внешние раздражители, трансформируясь с течением времени, тем самым добавляя четвертое измерение.
Исследовательская группа разработала интеллектуального мягкого робота с восприятием и адаптивностью путем обработки жидкокристаллических эластомеров с помощью 4D-печати.
Благодаря восприятию тепла робот может самостоятельно изменять свою форму и регулировать скорость и направление движения. Его способность автономно контролировать направление движения приводит к тактильному восприятию, подобному насекомому с парой антенн, что помогает ему обнаруживать препятствия на дороге впереди и реагировать соответствующим образом, например, преодолевать или обходить препятствия в зависимости от их высоты.
Робот может нести груз, в 40 раз превышающий его собственный вес, и имеет широкие перспективы применения в грузоперевозках и интеллектуальных исследованиях в экстремальных условиях высоких температур.