Пекин, 11 октября, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Базальтовым вулканическим породам, собранным китайским зондом «Чанъэ-5» с поверхности Луны, было около 2 млрд лет, что является самой молодой вулканической породой, обнаруженной на Луне до сих пор, согласно международному исследованию, опубликованному в журнале Science, передает агентство Синьхуа.

doi.org Космический аппарат «Чанъэ-4»

Профессор Александр Немчин из Центра космической науки и техники Австралийского университета Кертина, ведущий автор исследования, сказал, что исследователи определили возраст образцов лунных пород во время дистанционных сеансов с Пекинской лабораторией, используя большие масс-спектрометры, которые помогли произвести революцию в геологии, подобно чувствительному ионному микропробнику высокого разрешения Кертина (SHRIMP).

Образцы горных пород были собраны во время лунной миссии «Чанъэ-5» в декабре 2020 года, что стало первым случаем с 1976 года, когда какая-либо страна собрала камни с Луны. Немчин сказал, что после анализа химического состава горных пород они обнаружили, что образцы были на 1 млрд лет моложе, чем те породы, которые были собраны на Луне ранее.

Соавтор профессор Гретхен Бенедикс, также из Центра космической науки и техники Кертина, сказала, что новые результаты предоставят исследователям больше точек калибровки для хронологии кратеров, что позволит им получать более точные и более высокие значения разрешения на многих поверхностях планет.

«Эти результаты подтверждают то, что эксперты давно предсказывали на основе дистанционно полученных изображений Луны, и поднимают дополнительные вопросы о том, почему существуют эти молодые базальты», — сказала Бенедикс.

Теперь задача будет заключаться в поиске механизма, который объяснит, как этот относительно недавний нагрев Луны мог способствовать образованию базальтовых магм с температурой, превышающей 1000 градусов Цельсия, и в конечном итоге поможет исследователям уточнить датировку возраста всей Солнечной системы.