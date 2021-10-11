Кабул, , 02:16 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшего к власти в Афганистане, договорились с делегацией США о поставках гуманитарной помощи. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление движения по итогам двухдневных переговоров с представителями США в Катаре.

США Афганистан

Отмечается, что диалог между представителями США и правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре прошёл успешно. Стороны подробно обсудили ряд актуальных вопросов, представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о необходимости полного выполнения Дохийского соглашения.

Американские представители в свою очередь заявили об оказании США гуманитарной помощи Афганистану и предоставлении помещений для доставки помощи другим организациям. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствовали решение об оказании гуманитарной помощи и отметили, что она не должны быть увязана с политическими вопросами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече в Катаре представителей правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и представителей США.

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