Брюссель, 11 октября, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Представители правительств десяти стран Евросоюза считают необходимым расширять использование атомной энергетики для защиты европейских потребителей от волантильности цен на энергоносители. Об этом сказано в статье, размещённой 11 октября французской газетой Le Figaro и рядом других изданий.

Атомная энергетика

Статья вышла в соавторстве министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра и министра-делегата по вопросам промышленности при этом ведомстве Аньес Панье-Рюнаше. Их соавторами стали премьер-министры, министры экономики и министры энергетики Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии.

По мнению авторов статьи, повышение цен на энергию ясно указывает важность сокращения энергетической зависимости от других государств. У Евросоюза в сложившейся ситуации не остаётся иного выбора, кроме как диверсифицировать источники поставок, не увеличивая при этом поставок энергии из внеевропейских источников.

«Нам необходима ядерная энергетика, чтобы одержать победу в битве за климат. Это наше лучшее оружие для ведения такого боя. Это источник чистой, надежной, независимой и конкурентоспособной энергии. Она предоставляет нам, европейцам, возможность продолжать развивать нашу промышленность», — сказано в статье. Кроме того, авторы указывают, что интенсивное развитие атомной энергетики будет способствовать созданию около миллиона рабочих мест для специалистов высокой квалификации.

Статья опубликована за сутки до выступления президента Франции Эммануэля Макрона, который, как ожидается, затронет вопрос развития атомной энергетики и уделит большое внимание теме использования малых модульных реакторов.