Гавайи, США, 11 октября, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи у побережья Гавайских островов. Об этом 11 октября сообщает геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки были зарегистрированы в 00:48 мск в Тихом океане у побережья Гавайев. Эпицентр землетрясения находился в 103 км от города Каилуа-Кона (население около 12 тыс. человек).

Очаг землетрясения располагался на глубине 17 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло на территории Перу.