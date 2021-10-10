Москва, 11 октября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Москва считает абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении страны с Косовом. Об этом сказано в распространённом 10 октября комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова уточнила, что продвижении идеи создания «Великой Албании» противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН и подрывает стабильность в регионе. Представитель МИД России отметила, что Москва рассчитывает на адекватную реакцию «западных опекунов» проекта косовской «государственности» на данную провокацию.

Захарова выразила крайнее удивление тем, что «опекуны» пропускают подобные заявления от Тираны, одновременно обрушиваясь на Белград в связи с его гуманитарной концепцией «сербского мира», которая является оправданной и ни в чём не противоречит международному праву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, диалог между Белградом и Приштиной должен основываться на Резолюции 1244 СБ ООН.