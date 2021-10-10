Белград, 11 октября, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Правительство Сербии располагает неопровержимыми доказательствами того, что «параллельная структура» в министерстве внутренних дел пыталась использовать аферу «Йованица» для того, чтобы «сместить президента Александра Вучича». Об этом 10 октября заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

Kt.gov.rs Анна Брнабич

По словам Брнабич, в афере «Йованица», возникшей вокруг предприятия по производству органической еды, на котором были обнаружены самые крупные в Европе насаждения марихуаны, участвовали иностранные спецслужбы и часть оппозиционных партий, которые имели возможность в любой момент комментировать происходящее и «якобы выходить с новыми доказательствами».

«Ужасно то, что существовала параллельная структура в МВД, которая имела возможность угрожать человеку (владельцу фирмы «Йованица» Предрагу Колувии — ИА REGNUM), требуя от него, чтобы он обвинил Андрея Вучича (брат президента Вучича — ИА REGNUM). Эта сеть намеривалась отстранить от власти Александра Вучича, а наша задача — установить, от кого они получили это задание», — заявила Брнабич в эфире телеканала Prva.

Напомним, что в 2019 году на плантации органических овощей и фруктов «Йованица» неподалеку от Белграда были обнаружены самые большие в Европе насаждения марихуаны. Владелец плантации Предраг Колувия недавно был выпущен из-под стражи. Пока идет судебный процесс против него, он будет находиться под домашним арестом.