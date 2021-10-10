Лос-Анджелес, США, 10 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Фильм «Не время умирать» собрал в кинопрокате США в дебютные выходные (8−10 октября 2021 года) около $56 млн. Об этом 10 октября сообщает портал Box Office Mojo.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Картину показали в 4407 кинотеатрах страны, она вышла в лидеры рейтинга, оставив позади кинокомикс «Веном 2», который собрал в США ещё $32 млн в дополнение к имевшимся $109,6 млн. Общая сумма кассовых сборов «Не время умирать» в международном прокате составила уже $257,3 млн.

Напомним, в США премьера 25-го фильма «бондианы» состоялась 8 октября 2021 года. В этом фильме Дэниел Крейг в последний раз исполнил роль Джеймса Бонда. Снял «Не время умирать» режиссёр Кэри Фукунага.