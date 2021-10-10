Брюссель, , 23:52 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что содружество рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Жозеп Боррель Ministerie van Buitenlandse Zaken

«Сегодня европейцы рискуют во все большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», — отметил Боррель.

Дипломат выделил несколько тенденций, которые влияют на дела в Евросоюзе. В частности речь идет о борьбе США и союзников за сдерживание Китая. Также активную роль играют такие субъекты как Россия, расширяющие свою сферу влияния.

Для преодоления обозначенной угрозы Боррель призвал Евросоюз к созданию собственных вооруженных сил.