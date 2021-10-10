Брюссель, 10 октября 2021, 23:52 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что содружество рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене. Об этом он сообщил в своем личном блоге.
Дипломат выделил несколько тенденций, которые влияют на дела в Евросоюзе. В частности речь идет о борьбе США и союзников за сдерживание Китая. Также активную роль играют такие субъекты как Россия, расширяющие свою сферу влияния.
Для преодоления обозначенной угрозы Боррель призвал Евросоюз к созданию собственных вооруженных сил.