Брюссель, 10 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что содружество рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

«Сегодня европейцы рискуют во всё большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», — отметил Боррель.

Дипломат выделил несколько тенденций, которые влияют на дела в Евросоюзе. В частности, речь идет о борьбе США и союзников за сдерживание Китая. Также активную роль играют такие субъекты, как Россия, расширяющие свою сферу влияния.

Для преодоления обозначенной угрозы Боррель призвал Евросоюз к созданию собственных вооруженных сил.