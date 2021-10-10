Лос-Анджелес, США, 10 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Фильм Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» собрал в международном прокате уже более $400 млн даже с учётом того, что фильм не показывают в Китае. Об этом 11 октября сообщает журнал Forbes.

Скриншот с YouTube «Шан-чи и легенда десяти колец»

В шестые выходные после премьеры (8−10 октября 2021 года), кинокомикс собрал в США ещё $4,2 млн, таким образом, по состоянию на сегодня сумма сборов картины в домашнем прокате составила уже более $212 млн. На других кинорынках фильм про Шан-Чи собрал около $189 млн.

Напомним, кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» не выйдет в китайский кинопрокат. Власти страны приняли такое решение из-за комментариев главного актёра картины Симу Лю, касающихся внутренней политики Китая. Эти комментарии он дал телеканалу CBS в 2017 году.