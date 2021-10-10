Брюссель, 10 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. В столице Бельгии, городе Брюссель, прошла акция в поддержку активных действий против глобального потепления. Об этом сообщает ТАСС.

Климат

По данным сотрудников правоохранительных органов, в манифестации приняли участие 20 тыс. человек. Акция прошла без эксцессов.

Организатором шествия выступила «Коалиция климат», объединяющая свыше 80 неправительственных организаций.

Целью мероприятия является привлечение внимания общества к климатическим проблемам в преддверии саммита Евросоюза, который состоится 21−22 октября.