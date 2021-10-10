Москва, 10 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. По факту гибели женщины под колесами автобуса в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Трагедия произошла 10 октября вблизи площади Киевского вокзала.

«По данным следствия, … мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус… — говорится в сообщении. — В результате полученных травм женщина скончалась».

Отмечается, что мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления, будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

В настоящее время расследование продолжается.