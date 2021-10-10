Два человека погибли в результате пожара в центре Москвы
Москва, 10 октября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. В Москве в трехэтажном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
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Пожар
ЧП произошло 10 октября по адресу: Нижний Кисельный переулок, дом 3. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.
«Происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже трехэтажного жилого дома, — говорится в сообщении. — Площадь пожара составила 25 кв. метров».
Причины пожара пока не называются.
Как передавало ИА REGNUM, 6 октября в деревне Летово в Новой Москве произошёл пожар на территории пансионата для престарелых.