Токио, 10 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Sony хочет построить в Японии завод по производству микросхем, реализовывать проект компания будет совместно с тайваньским производителем TSMC. Об этом 10 октября сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Отмечается, что власти страны готовы инвестировать в этот проект 800 млрд иен ($7,13 млрд). Завод будет выпускать микросхемы для автомобилей, камер смартфонов и других устройств, производство которых особо пострадало от мирового дефицита чипов. Ожидается, что предприятие будет запущено в 2024 году.

Напомним, TSMC является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на контрактном производстве микросхем. Ранее глава Xbox Фил Спенсер заявил, что дефицит игровых консолей нового поколения, возникший в том числе из-за нехватки микросхем, продлится как минимум до 2022 года.