Дамаск, , 22:55 — REGNUM В результате действий незаконных вооруженных формирований, остающихся в сирийской зоне «Идлиб», погиб сирийский военный и ранен мирный житель, сообщил 10 октября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

На прицеле у снайпера U.S. Marine Corps

Военнослужащий сирийской армии на территории провинции Идлиб был убит снайпером боевиков.

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин, погиб военнослужащий сирийской армии», — сообщают российские военные.

Мирный житель получил ранение, попав под минометный обстрел, которому подверглись правительственные войска в районе населенного пункта Сафсафа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в сирийской провинции Алеппо в результате обстрела турецкого военного конвоя были убиты двое и ранены четверо военнослужащих ВС Турции.

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