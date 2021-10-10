Белград, 10 октября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич оценил свои переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 10 октября в Белграде как «самые откровенные и искренние» за всю историю их встреч. Об этом Вучич заявил на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров.

Predsednik.rs Сергей Лавров и Александр Вучич

«Наши сегодняшние переговоры, если я могу так сказать, были самыми откровенными, хотя мы с Лавровым знакомы много лет и я считаю господина Лаврова не только легендой мировой дипломатии, но и искренним другом нашей страны», — процитировало агентство «Танюг» слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что в контексте многочисленных проблем, с которыми сталкивается его страна, для него было естественно вести такой открытый разговор, изложить свое мнение по разным вопросам и услышать позицию российской стороны.

«Мы очень благодарны России за то, что она поддерживает нашу территориальную целостность и настаивает на том, что вопрос Косово и Метохии можно решить только с помощью компромисса, а не с помощью диктата. Мы рассмотрели ситуацию во всем регионе, и я ознакомил российского министра со своими страхами. Это не личные, а объективные страхи, касающиеся позиции нашей страны и нашего народа в регионе. Я в ответ узнал, какова точка зрения России, и в процессе изложения этой точки зрения я получил и важные советы», — рассказал Вучич.

Напомним, что Сергей Лавров находится с визитом в Белграде, где он будет присутствовать на конференции по случаю 60-летия учреждения Движения неприсоединения.