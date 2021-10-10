Вашингтон, 10 октября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. К ролевой экшн-игре The Elder Scrolls V: Skyrim выпустили дополнение, которое улучшает текстуры крепостей. Об этом 10октября сообщает портал DSOGaming.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Разработкой модификации (мода) занимается автор портала NexusMods GaiusFatCat. Он отметил, что дополнение добавляет в игру 4K‑ и даже 8K-текстуры, которые были созданы вручную из высококачественных изображений. Издание отметило, что большинство файлов мода имеет разрешение 8192 на 8192 пикселя, и опубликовало в статье скриншоты с примерами. Скачать дополнение можно на странице проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователь NexusMods RobA добавил в The Elder Scrolls V: Skyrim расу ведьмаков. Он не только подарил этому классу ряд улучшенных характеристик, но и добавил в игру ведьмачьи знаки.