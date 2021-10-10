Москва, 10 октября 2021, 22:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал предъявить доказательства тем, кто обвиняет Москву во вмешательства в дела стран Западных Балкан. Об этом он сообщили во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
Дипломат отметил, что если у кого-то возникают мысли о том, что Россия нарушает нормы международного права, то им бы следовало предъявить доказательства.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москве давно известно, что Евросоюз пытается заявить свои права на Западные Балканы.