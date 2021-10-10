Москва, , 22:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал предъявить доказательства тем, кто обвиняет Москву во вмешательства в дела стран Западных Балкан. Об этом он сообщили во время переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается опасений и заклинаний относительно того, что Россия пытается вмешиваться в жизнь Западных Балкан, мы к ним привыкли. Мы в отношениях с Сербией и другими странами этого региона руководствуемся исключительно взаимной выгодой, балансом интересов», — подчеркнул Лавров.

Дипломат отметил, что если у кого-то возникают мысли о том, что Россия нарушает нормы международного права, то им бы следовало предъявить доказательства.

«Если у кого-то есть конкретные факты, подтверждающие голословные обвинения, что Россия нарушает какие-то нормы международного права в западнобалканском регионе либо где-то еще, милости просим, предъявите, пожалуйста», — резюмировал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москве давно известно, что Евросоюз пытается заявить свои права на Западные Балканы.