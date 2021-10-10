Вашингтон, 10 октября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Повреждения носовой части атомной субмарины ВМС США USS Connecticut проекта Seawolf, ранее столкнувшейся с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море, более значительны, чем описывают официальные представители ВМС, сообщают 10 октября в соцсетях американские военно-морские эксперты.

Naval Base Kitsap (NBK) Подлодка проекта Seawolf ВМС США

«Согласно первым полученным данным, корпус головной части USS Connecticut серьезно поврежден. Ждем фотографий», — сообщает твиттер-сообщество SubBrief, объединяющее ветеранов-подводников ВМС США.

На данный момент фото‑ и видеоподтверждений этой информации не представлено.

Тем не менее есть информация о том, что поврежденная субмарина отправится в США, так как база ВМС на острове Гуам не располагает техническими возможностями для серьёзного ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения с неопознанным подводным объектом, произошедшего в международных водах Южно-Китайского моря, пострадали 11 членов экипажа атомной субмарины ВМС США USS Connecticut.