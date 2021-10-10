Роквилл, США, 10 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Обновлённое издание игры Quake получило первый «серьёзный» патч. Об этом 10 октября сообщает портал PCGamesN.

компания Bethesda Softworks Логотип игры Quake

В описании обновления «Update 1» компания Bethesda отметила, что оно устранило некоторые ошибки и решило ряд проблем Quake, связанных с работой модификаций, мультиплеера и ботов. Разработчики также отметили, что сохранения теперь загружаются быстрее, кроме того, в игре появилась возможность привязки клавиш быстрого сохранения и быстрой загрузки. С полным описанием патча можно ознакомиться на сайте Bethesda.

Напомним, расширенная версия Quake была представлена 19 августа 2021 года в рамках фестиваля QuakeCon 2021. Компания Bethesda тогда отметила, что геймеры, ранее купившие Quake в Steam или на сайте Bethesda.net, получат новую версию игры бесплатно.