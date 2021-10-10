Хельсинки, 10 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева победила на турнире Finlandia Trophy, установив два мировых рекорда, сообщает 10 октября RT.

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Камила Валиева превзошла мировой рекорд Алёны Косторной, набрав в общей сумме 249,24 балла. Кроме того, российская спортсменка поставила новый мировой рекорд в оценке произвольной программы, ранее поставленный Александрой Трусовой.

При этом второе место на Finlandia Trophy также заняла фигуристка из России Елизавета Туктамышева, а третье место завоевала Алёна Косторная.

Напомним, соревнования Finlandia Trophy стали для Камилы Валиевой первым турниром на взрослом международном уровне.