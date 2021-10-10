Лондон, 10 октября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Культовая британская пост-панк группа Joy Division, оказавшая наибольшее влияние на становление жанра в начале 1980-х годов, готовится к выпуску юбилейного издания компиляции «Still», информирует портал NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Издание к 40-летию работы появится в феврале 2022 года и последует за аналогичными юбилейными релизами альбомов «Unknown Pleasures» и «Closer». Сообщается, что компиляция будет издана в рубиново-красном конверте и прозрачной пластинкой внутри. В такой версии «Still» будет доступен исключительно на официальном сайте группы New Order, созданной участниками Joy Division после смерти вокалиста Иэна Кёртиса.

«Still» — это компиляционный альбом, выпущенный в 1981 году. На пластинке был представлен ранее не издававшийся студийный материал, два трека, не вошедших в альбом «Closer» («Dead Souls» и «Glass»), и живая запись последнего концерта Joy Division в Бирмингемском университете. На шоу группа единственный раз исполнила песню «Ceremony». Позже этот трек был выпущен New Order в качестве их дебютного сингла в 1981 году.