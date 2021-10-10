Вашингтон, 10 октября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Энтузиасту удалось запустить игру Metroid Dread на ПК при помощи эмуляторов. Об этом 10 октября сообщает журнал PC Gamer.

Nintendo Metroid Dread

Пользователь YouTube Gaminja запустил Metroid Dread на компьютере в эмуляторах Yuzu и Ryujinx. Для этого он использовал ПК, оборудованный процессором Intel Core i5−8400, 16 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 1060. Видео с тестами производительности игры Gaminja выложил на свой канал.

Напомним, Metroid Dread является эксклюзивом портативной консоли Nintendo Switch, разработкой игры занимаются студии MercurySteam и Nintendo EPD. Релиз состоялся 8 октября 2021 года.