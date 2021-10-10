Москва, 10 октября 2021, 21:59 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Соединенные Штаты использовать свое влияние на Косово. Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, необходимо выйти на договоренности, которые будут вписываться в резолюцию 1244, а также устроят Сербию.
Напомним, резолюция 1244 СБ ООН была принята 10 июня 1999 года. Она санкционировала международное гражданское и военное присутствие в Союзной Республике Югославия.