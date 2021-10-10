Москва, 10 октября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Соединенные Штаты использовать свое влияние на Косово. Об этом он сообщил по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Мы исходим из того, что и наши американские партнеры будут использовать свое влияние — а оно у них очень и очень существенное — на Приштину для того, чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса», — отметил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, необходимо выйти на договоренности, которые будут вписываться в резолюцию 1244, а также устроят Сербию.

Напомним, резолюция 1244 СБ ООН была принята 10 июня 1999 года. Она санкционировала международное гражданское и военное присутствие в Союзной Республике Югославия.