Конькобежец Руслан Захаров погиб в результате трагического инцидента
Москва, 10 октября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Российский конькобежец Руслан Захаров, являвшийся призером юниорского чемпионата мира (ЧМ), погиб в результате трагического инцидента. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.
Траур
«Ушел из жизни призер юниорского ЧМ… Руслан Захаров, — говорится в сообщении. — Ему было 23 года».
Отмечается, что соболезнования семье, друзьям и близким спортсмена уже выразил Союз конькобежцев России.
Другие подробности не приводятся.