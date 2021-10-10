Москва, 10 октября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Российский конькобежец Руслан Захаров, являвшийся призером юниорского чемпионата мира (ЧМ), погиб в результате трагического инцидента. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Траур

«Ушел из жизни призер юниорского ЧМ… Руслан Захаров, — говорится в сообщении. — Ему было 23 года».

Отмечается, что соболезнования семье, друзьям и близким спортсмена уже выразил Союз конькобежцев России.

Другие подробности не приводятся.