Белград, 10 октября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Официальная Москва была обеспокоена той провокацией, которая была устроена албанскими сепаратистами на севере Косово и Метохии в конце сентября. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 октября в Белграде, после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы оценили выдержку и твердость руководства Сербии и лично президента Вучича, что позволило урегулировать этот кризис и прекратить провокационные действия косоваров», — процитировал слова министра официальный сайт МИД России.

Лавров очередной раз напомнил об основных принципах, на которых должно основываться косовское урегулирование.

«Россия неизменно выступает за то, чтобы решение косовской проблемы основывалось исключительно на уважении к Резолюции 1244 СБ ООН, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной, и чтобы окончательное решение было вынесено на одобрение СБ ООН», — рассказал Лавров.

При этом дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия примет любое решение по Косово, которое устроит Сербию и сербский народ.

Напомним, что Сергей Лавров приехал в Белград на конференцию по случаю 60-летия Движения неприсоединения. Россия первый раз присутствует на конференции движения в качестве наблюдателя.