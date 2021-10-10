Белград, 10 октября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Диалог между Белградом и Приштиной должен основываться на Резолюции 1244 СБ ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 октября в Белграде во время совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Так Лавров ответил на вопрос журналистов о том, как Россия видит дальнейший ход диалога Белграда и Приштины.

«Я напомню, что когда эта резолюция принималась в июне 1999 года, именно российская делегация в СБ ООН настояла на включении в этот документ подтверждения территориальной целостности и суверенитета Сербии. И мы будем это отстаивать и примем только то решение, которое устоит самих сербов», — процитировал слова Лаврова официальный сайт МИД России.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Евросоюз несет особую ответственность за диалог Белграда и Приштины, потому что Генеральная Ассамблея ООН наделила Брюссель полномочиями посредника.

«Как минимум те договоренности, которые уже были достигнуты (в ходе брюссельского диалога — ИА REGNUM), в частности о формировании Сообщества сербских муниципалитетов, должны быть незамедлительно реализованы. Будем требовать выполнения того, о чем договаривались Приштина и Белград», — отметил Лавров.

Напомним, что Белград настаивает на формировании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, так как это было оговорено Брюссельским соглашением 2013 года. Тем не менее Приштина отказывается выполнить этот пункт соглашения, оправдываясь нежеланием допустить формирования «второй Республики Сербской» на территории сепаратистского образования.