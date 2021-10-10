Варшава, 10 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Администрация GOG удалила видеоигру Hitman Game of the Year Edition из каталога онлайн-магазина. Об этом 10 октября сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Hitman 3

На такой шаг руководство платформы пошло из-за давления со стороны пользователей, которые обратили внимание, что Hitman Game of the Year Edition в офлайн-режиме позволяет запускать только сюжетные и дополнительные миссии, а для остального контента требует постоянного подключения к сети. Геймеры напомнили что GOG позиционируется как площадка, на которой продаются игры без DRM (без защиты от копирования) и заявили, что, таким образом, администрация магазина «предала» свои принципы.

В итоге PR-менеджер GOG Габриэла Семенкович (Chandra) объявила на форуме, что Hitman Game of the Year Edition была удалена из каталога магазина, что руководство GOG ведёт «диалог» со студией-разработчиком IO Interactive и что оно не должно было публиковать игру на платформе в «текущем состоянии».

Напомним, релиз Hitman Game of the Year Edition состоялся в GOG 22 сентября 2021 года. Сразу после появления игры в каталоге магазина пользователи GOG стали массово ставить ей низкие оценки.