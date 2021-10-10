Белград, 10 октября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич попросил президента России Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии. Об этом он сообщили во время пресс-конференции в Белграде.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», — отметил Вучич.

Глава Сербии подчеркнул, что строительство газопровода «Балканский поток» стало спасением для Белграда в условиях энергетического кризиса.

Вучич также добавил, что мировой энергетический кризис вызван тем, что не были вовремя заключены долгосрочные контракты на газ с Россией.