Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии
Белград, 10 октября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич попросил президента России Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии. Об этом он сообщили во время пресс-конференции в Белграде.
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Александр Вучич
«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», — отметил Вучич.
Глава Сербии подчеркнул, что строительство газопровода «Балканский поток» стало спасением для Белграда в условиях энергетического кризиса.
Вучич также добавил, что мировой энергетический кризис вызван тем, что не были вовремя заключены долгосрочные контракты на газ с Россией.