Белград, 10 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Россия в своих контактах с Евросоюзом неизменно напоминает об ответственности Брюсселя за посреднические функции в диалоге Белграда и Приштины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 октября в Белграде во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад — в частности, договоренность о создании Сообщества сербских муниципалитетов, о чем было условлено еще в 2013 году. Не делает чести ЕС попустительство попыткам косоваров заматывать это важнейшее для сербского населения Косово решение», — передает слова Лаврова официальный сайт МИД России.

Глава российской дипломатии добавил, что Москва исходит из того, что и ее американские партнеры будут использовать свое существенное влияние на Приштину для того, чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса и выходить на договоренности, «которые будут вписываться в Резолюцию 1244 СБ ООН и устраивать наших сербских друзей».

Напомним, что Сергей Лавров приехал в Белград ради участия в конференции, организованной по случаю 60-летия создания Движения неприсоединения.