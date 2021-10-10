Вашингтон, 10 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. В разработке находится видеоигра, концепция которой похожа на концепцию сериала Netflix «Игра в кальмара». Об этом 10 октября на своей twitter-странице сообщил известный инсайдер Том Хендерсон.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Он отметил, что пока «не уверен» в том, какая именно студия занимается реализацией проекта. Хендерсон также пошутил, что эта видеоигра представляет собой «будущее» онлайн-игр в жанре «королевской битвы».

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1447126151353323520

Напомним, премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара» состоялась на сайте Netflix 17 сентября 2021 года. Сюжет шоу рассказывает о том, как людей, имеющих большие долги, заставляют участвовать в смертельной игре.