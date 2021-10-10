Москва, 10 октября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Баренцева моря сторожевой корабль «Туман», погибший в бою с немецкими эсминцами в августе 1941 года, сообщает 10 октября пресс-служба флота.

Затонувший корабль

«Экипаж гидрографического судна Северного флота «Ромуальд Муклевич» подтвердил координаты местоположения на дне Баренцева моря сторожевого корабля «Туман» погибшего в неравном бою с тремя гитлеровскими эсминцами 80 лет назад», — указано в сообщении Северного флота.

Также указано, что в ходе экспедиции гидрографы-североморцы обнаружили погибшие в годы Великой Отечественной войны советский сторожевой корабль «Пассат», а также британские эсминец «Матабеле» и корвет «Блюбелл».

Напомним, Северный флот и Русское географическое общество проводят совместную акцию «Помни войну», направленную на поиск погибших при защите Советского Заполярья и увековечение их памяти.