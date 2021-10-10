Оренбург, 10 октября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области 9 октября обнаружили 372 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 80 987 заразившихся. Вылечились 69 398 человек.

В стационарах находятся 2975 пациентов. А скончались от COVID-19 уже 2140 граждан.