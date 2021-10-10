Киев, 10 октября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Главным союзником Украины в противостоянии с Россией являются США. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Обозреватель».

Gov.ua Павел Климкин

«Нашей главной помощью являются Соединенные Штаты», — заявил он, добавив, что глава Белого дома США Джо Байден может «поставить красные линии» России.

По его словам, украинская сторона сегодня «может полагаться только на силу и жесткость американцев».

Как передавало ИА REGNUM, 5 октября бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что обнародование материалов «Досье Пандоры» нанесло имиджу Украины в мире сильный урон, так как теперь она воспринимается как «страна офшоров».